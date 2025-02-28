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Giriş Tarihi: 28.2.2025 12:37

FETÖ'den ihraç edilen hakim Yaşar Akyıldız 15 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak

FETÖ’nün yargı yapılanmasında olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2014’te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçiminde aday gösterilen ‘Gri kategorideki’ ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’den ihraç edilen hakim Yaşar Akyıldız 15 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak

FETÖ'nün yargı yapılanmasında olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'te yapılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçiminde aday gösterilen 'Gri kategorideki' ihraç hakim Yaşar Akyıldız, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Akyıldız hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek, davanın ilk duruşmasının 15 Mayıs'ta görülmesini kararlaştırdı.

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FETÖ'den ihraç edilen hakim Yaşar Akyıldız 15 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak
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