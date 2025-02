Kurtulmuş’tan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Barış için her türlü desteğe hazırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Ortaya konulmuş olan barış iradesinin ya da temennilerin biz de olumlu olduğu kanaatindeyiz ve sonuna kadar bu barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye, arabuluculuk dahil her türlü müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Matviyenko, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Rusya ve ABD'nin ilgililerinin İstanbul'da bir araya geldiklerini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye olarak, her iki ülkeyle de komşu olan, her iki ülkeyle de konuşabilen ülke olarak bu bölgede bir an evvel bu savaşın sonlandırılması, her iki halkın da kabul edeceği ve yararına olacak ortak bir sonucun temin edilmesi için başlangıcından itibaren diyalog yolunun açık olması, diplomasi masasının mutlaka sürdürülmesi ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Şimdi ortaya konulmuş olan barış iradesinin ya da temennilerinin biz de olumlu olduğu kanaatindeyiz ve sonuna kadar bu barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Arabuluculuk dahil her türlü müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız.

Ümit ederim, yakalanmış olan bu barış perspektifi en kısa süre içerisinde gerçekleştirilir, sonuçlandırılır. Türkiye burada üzerine düşen her türlü sorumluluğu bir bölge ülkesi olarak, her iki ülkeye de komşu olan bir ülke olarak yapmaya hazırdır ve sonuç elde edilir diye temenni ediyoruz." Kurtulmuş, Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilere vurgu yaparken, "Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacminin 54 milyar doları aşması önemlidir ama yeterli değildir. Ortak hedefimiz, 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirmek olacaktır" dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Matviyenko ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını ifade ederek "Türkiye olarak yeni Suriye yönetiminden beklentilerimizi 3 temel noktada özetlemek mümkün. Birincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi. İkincisi, Suriye'deki bütün grupların temsil edildiği kapsayıcı bir sistemin kurulması. Üçüncüsü ise başta DEAŞ ve PYD/YPG olmak üzere, Suriye'de konuşlanmış olan ve faaliyet gösteren bütün terör gruplarının tasfiye edilmesi ve Suriye'nin bir tek egemen, milli orduya sahip olması. Bu konularda ortak bir perspektife sahip olduğumuzu gerçekten memnuniyetle ifade etmek isterim" diye konuştu.

MEDENİ BİR DİYALOĞA DÖNÜŞ

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ise 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere değinerek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümünden yanalar. Bunun için ciddi adımlar atılıyor. Bugün ise İstanbul'da Rusya'nın ve Amerika'nın çalışma grupları görüşüyor. Onlar ilişkilerinin tam olarak normalleşmesi, diplomatik misyonlarımızın çalışmalarının yeniden düzenlenmesi konularını görüşüyorlar. Umarım bu toplantı sayesinde medeni bir diyaloğa dönmüş oluruz" dedi. ANKARA