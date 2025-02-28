Mansur Yavaş yine sınıfta kaldı: Mozambik’e konut var Ankaralıya yok!

ANKARALIYA "PARA YOK" DEDİ, KONSERLERE MİLYONLAR HARCADI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve etkinliklere 810 milyon 749 bin 144 TL harcadığı bizzat Yavaş tarafından açıklandı. Yavaş, bu harcamalarla ilgili "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz" diyerek tepki çeken bir açıklamada bulundu. Ancak Mamaklılara söz verdiği 10 bin konutu yapmamak için "Para yok" bahanesini öne sürdü.