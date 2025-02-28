AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, A Haber'de katıldığı canlı yayında İmralı'dan gelen açıklamalara dikkat çekerek, "Çağrının özü silahların bırakılması, terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz ise sonuçlara bakarız. Bu çağrı gerçekleşecek mi ona bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği ilk günden beri kararlı bir şekilde terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için gerekli adımları attı. Örgüt, bu şansı değerlendirmeli ve çağrıya uymalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Ala, "Bin yıllık kardeşliği teröre kurban etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.