PKK silah bırakmalı kendisini lağvetmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröre karşı sıfır taviz tavrıyla ilerleyen terörsüz Türkiye sürecinde sona gelindi. DEM Parti heyetleri ile 3'üncü kez görüşen teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK ve tüm gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. DEM Parti heyeti dün İmralı'da Öcalan ile 3. kez görüştü. Görüşme sonrası İstanbul'a gelen heyet, Öcalan'ın kendi yazdığı bildiriyi okudu. Açıklanan bildiride PKK'nın tüm gruplarına bugün itibarıyla silahları bırakması için çağrı geldi. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan mesajında PKK'ya kendisini lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın mesajında, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkârının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" ifadeleri yer aldı. İşte o tarihi çağrıdan satırbaşları:

'ÖZERKLİK VE FEDERASYON YOK'

"Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür."

"PKK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI"

"Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkârının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır."

"KONGREYİ TOPLAYIN, FESHEDİN"

Terör örgütü PKK'ya kongreyi toplayıp kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyorum" dedi.

'SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM'

"Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

ÖCALAN'LI FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Açıklama öncesinde, görüşmede çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da yer aldı. Öcalan'ın arkasında, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan diğer mahkûmların da yer aldığı görüldü. DEM Parti'nin İmralı heyetinde bu kez 7 isim yer aldı. Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve avukat Faik Özgür Erol da heyette bulunanlar arasındaydı.