Rus ve ABD heyetleri İstanbul’da görüştü: İstanbul’da kritik zirve

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan ve dördüncü yılına giren savaşın akıbeti için dünya bir kez daha Türkiye'den gelecek haberlere kilitlendi. Daha önce birçok kez Moskova - Kiev hattında esir takası ve tahıl koridoru gibi konularda başarıyla arabuluculuk yürüten Türkiye, dün yine kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Bu kez ABD ile Rusya, İstanbul'da buluştu. Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6.5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Saat 09.50'de başlayan görüşme, yaklaşık 6.5 saat sürdü. Basına kapalı görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da dün yaptığı açıklamada Rusya ve ABD'nin siyasi iradesi sayesinde Ukrayna krizinin çözülebileceğini belirterek, "Kimse, bu krizin kolay ve hızlı şekilde çözüleceğini beklemiyor" dedi.