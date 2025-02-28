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Giriş Tarihi: 28.2.2025

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı’nı kabul etti

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı’nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Bu arada Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti.
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı’nı kabul etti
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