Savcılık: Saldırı Aziz Yeniay ve kolluk görevlilerine yönelik

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, geçtiğimiz yıl şubat ayında Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde belediye seçim çalışmaları yürüttüğü sırada bulunduğu alana uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda alandan geçmekte olan E.G.D. isimli kadın vatandaş yaralandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin derhal soruşturma başlattı. Yeniay'ın dernekten yaklaşık 10 saniye geç çıkması ile saldırıdan kurtulduğu öğrenilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilişiği bulunan 44 şüpheliye tutuklama tedbiri uygulandı. Tamamlanan soruşturma kapsamında 61 şüpheliye farklı suçlardan dava açıldı.

"SAVCILIK: SALDIRI AZİZ YENİAY VE KOLLUK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK"



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitler yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince düzenlenen tahkikat evrakında saldırının hedefinin İlham Gümüş olduğu, eylem öncesinde Yakup Altıner'in, İlham Gümüş'ün yerini tespit etmek amacıyla dernek binası önünden geçtiği değerlendirmesiyle İlham Gümüş temin edilerek ifadesine başvurulmuşsa da, saldırının İlham Gümüş ve birlikte hareket ettiği gruba yönelik olarak yapılmadığını, belediye başkan adayı Aziz Yeniay ve koruma ekibindeki kolluk görevlilerine yönelik olarak yapıldığını tespit etti. İlham Gümüş'e yönelik olarak olduğu iddia edilen silahlı saldırının İlham Gümüş olay mahallinden ayrıldıktan tam 52 dakika sonra gerçekleştiği belirlendi.

"SABOTAJ SALDIRI OLARAK KURGULANDI"



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede saldırının sabotaj olarak kurgulandığı da yer aldı. Cumhuriyet savcısı, söz konusu seçim çalışmasının 9 şubat tarihinde ilan edilerek duyurulduğunu, seçim çalışması programına göre Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret yapılacağının da ilanda belirtilmiş olduğunu, dolayısıyla seçim çalışması yeri ve zamanının da mahalle sakinleri tarafından bilindiğini belirtti. Olay günü seçim ekibinin dernek binası önüne geldiği, Aziz Yeniay'ın konuşmasına başladığı, saldırı yapılan mahalde bir topluluğun bulunduğu ve seçim çalışması yapıldığının bilinmemesinin mümkün olmadığı, bu bilgilerden hareketle eylem öncesinde Sarıasma sokak çevresinde keşif turu yapan saldırı ekibinin de hedef alınan adresin bulunduğu sokaktaki seçim çalışmasını bildiğinin kabul edildiği, bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde saldırının seçim çalışması yürüten başkan adayı müşteki Aziz Yeniay ve seçim programı için o adreste bulunan belirsiz sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi, polis memurlarının şehit edilmesi ve beraberinde toplumda infial uyandırarak toplumun huzur ve barışını, demokratik toplum düzenini bozmaya yönelik bir sabotaj saldırısı olarak kurgulandığı kanaati de tespitlerde yer aldı.

DİLAN POLAT'IN İŞYERİ DE KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aziz Yeniay ve kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıda kullanılan ve ele geçirilen 'keleş' olarak bilinen AK-47 model uzun namlulu silaha ait boş kovanlar üzerinde İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan inceleme sonrasında silahın Dilan Polat ve Engin Polat'ın Ataşehir'de bulunan ''Dilan Poliklinik'' isimli işyerine yapılan silahlı saldırıda kullanılan silah olduğu tespit edildi.