Vestel'de yaşanan Ramazan tebriği krizi tepki çekti! "70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok”

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mesajı kriz çıkarttı. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde tepki gösterdi. Yaşanan olayın sosyal medyaya yansıması sonucu Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

"HUZUR DOLU BİR RAMAZAN AYI DİLİYORUM"

Vestel CEO'su Güler mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." ifadelerini kullandı.