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Giriş Tarihi: 1.3.2025

81 ilde vesayete karşı tek ses

Türk siyasi tarihine “Postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat’ın üzerinden 28 yıl geçti. Pek çok sivil toplum kuruluşu ve sendikanın yanı sıra AK Parti de 81 ilde eşzamanlı açıklama yaparak darbeyi lanetledi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
81 ilde vesayete karşı tek ses

28 Şubat 1997'de gerçekleşen ve "Postmodern darbe" olarak tarihe geçen sürecin üzerinden 28 yıl geçti. Darbenin yıldönümünde Türkiye'nin pek çok yerinde sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş darbeyi lanetledi. AK Parti de 81 ilde yaptığı basın açıklamalarıyla vesayete ve darbeci zihniyete karşı kararlı duruşunu ortaya koydu.

UNUTMAYACAĞIZ
AK Parti'nin İstanbul'daki basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal yaptı. 28 Şubat'ın, seçilmiş hükümetin zorla görevden uzaklaştırıldığı bir dönem olduğunu söyleyen Birdal, aynı vesayet odaklarının heveslerinin ise 15 Temmuz'da kursaklarında kaldığını söyledi.

BOZGUNA UĞRADILAR
İzmir'de AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı Tuğbanur Atılğan, "Aziz milletimiz, bin yıl süreceği iddia edilen bu vesayet projelerine en net cevabı sandıkta verdi" dedi.

Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da, 28 Şubat sürecini "Türkiye demokrasisine vurulmuş kara bir leke" olarak nitelendirdi.
Trabzon'da konuşan AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise "Darbe zihniyetini ve onun destekçilerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

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81 ilde vesayete karşı tek ses
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