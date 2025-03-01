81 ilde vesayete karşı tek ses

28 Şubat 1997'de gerçekleşen ve "Postmodern darbe" olarak tarihe geçen sürecin üzerinden 28 yıl geçti. Darbenin yıldönümünde Türkiye'nin pek çok yerinde sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş darbeyi lanetledi. AK Parti de 81 ilde yaptığı basın açıklamalarıyla vesayete ve darbeci zihniyete karşı kararlı duruşunu ortaya koydu.

UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti'nin İstanbul'daki basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal yaptı. 28 Şubat'ın, seçilmiş hükümetin zorla görevden uzaklaştırıldığı bir dönem olduğunu söyleyen Birdal, aynı vesayet odaklarının heveslerinin ise 15 Temmuz'da kursaklarında kaldığını söyledi.

BOZGUNA UĞRADILAR

İzmir'de AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı Tuğbanur Atılğan, "Aziz milletimiz, bin yıl süreceği iddia edilen bu vesayet projelerine en net cevabı sandıkta verdi" dedi.

Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da, 28 Şubat sürecini "Türkiye demokrasisine vurulmuş kara bir leke" olarak nitelendirdi.

Trabzon'da konuşan AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise "Darbe zihniyetini ve onun destekçilerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.