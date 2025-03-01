Abdullah Öcalan’ın çağrısı ana muhalefeti salladı: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu...

"Kendisinin (Öcalan'ın) bir notunu da paylaşmak istiyoruz. Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir notunu da bizlere iletti. Onu da sizinle paylaşmış olalım."

Yahu o kadar kamera kaydı, fotoğraf, Öcalan'ın hapishane arkadaşlarının ve başka gözlemcilerin de görüşmeye dâhil edilmesinin sebebi, işin geçen sefere benzememesi için alınan tedbirler değil mi?

Zira ilkinde de Öcalan'ın mesajı kamuoyuyla tam olarak paylaşılmamış, eklemeler, çıkarmalar yapılmış ve kafa karışıklığı yaratılmıştı. Ve ekipte yine Sırrı Bey vardı.

Şimdi kalkıp "PKK'nın hukuki boyutunun tanınması" gibi açık uçlu bir talebin şifahen dillendirilmesinin anlamı ne?

Öcalan bu denli önemli bir ifade kullanacaksa 3 sayfalık metne niye eklemedi de size söyledi? Mürekkebi mi bitti?

Öcalan'ın mesafeli olduğu Gezi olaylarında da fitili ateşleyen Sırrı Süreyya Önder kaynak yapma işinde başarılı ama bu kez hayvan terli; görmüyor mu?