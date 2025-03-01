AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan!

"EVLERİN YAPILIP YAPILMADIĞINI KENDİ VEKİLLERİNE SOR"

Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

Evler yapılmadı diyorlar. Siz evlerin yapılıp yapılmadığını kendi vekillerinize sorun. Senin vekillerin, herkesin önünde Murat Kurum Bakanımıza teşekkür etti. Gülderen'in, Kırıkhan'ın, İskenderun'daki, Samandağ'daki konutları ziyaret etmeyenler bilmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar.

2025 yılının sonuna kadar tüm evleri teslim edeceğiz. Çadırları veremezler, konteynerleri veremezler dediler. 201 bin konutu teslim ettik.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞINA YÖNELİK YALAN ÜRETENLERE SERT SÖZLER: DUANIZ KABUL OLSA GÖKTEN KEMİK YAĞARDI

"Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili tezviratlar üretiyorlar." diyen Yayman sert ifadeler kullandı:

Büyüklerimizin dediği gibi, köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Büyük kalp ameliyatı geçirdi, rutin süreci gereği ofisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Terörsüz Türkiye denildi, bugün PKK silah bıraktığını açıklıyor. İşte buna devlet adamlığı, vatan sevdalılığı derler. PKK'nın kullanım süresi bitmiştir. Türkiye bu terör prangasından kurtulacaktır. Suriye'nin istikrarı doğrudan Türkiye'nin güvenliği ile ilişkilidir.