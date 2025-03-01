AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan!

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Genel Başkan Yardımcısı olmasının ardından memleketi Hatay'da coşku ile karşılandı. Yayman, CHP'nin, "Adayınız kim?" çıkışına yanıt verdi, "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan yapacağız." dedi. Yayman, Trump'ın Zelenski'yi küçük düşüren tavrını da hatırlattı, "Bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi." ifadelerini kullandı.
"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Yayman, Hatay İl Başkanlığı'ndaki programda şöyle konuştu:
Kongremiz gösterdi ki, milletin umudu AK Parti'dir, Cumhur Ittifakı'dır, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Kongre sonrasında yaptığımız MYK ve MKYK'da Cumhurbaşkanımız selamlarını gönderdi. Hatay'ın sorulanlarını çözmek için gece gündüz çalışmanın sözünü veriyorum. Son depremzede evine girene kadar gece gündüz çalışıp, vatandaşımızın yanında olmaya söz veriyoruz.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan yapacağız.
"ZELENSKİ'YE OLANLARI GÖRDÜNÜZ, ERDOĞAN 23 SENEDİR BÖYLE BİR MANZARAYA İZİN VERMEDİ"
Beyaz Saray'da yaşanan olayı hatırlatan Yayman, "İşte Zelenskiy'i gördünüz. Trump ile olan fotoğrafı gördünüz. Bizim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi.
Bebek katili İsrail Başbakanı'na öne minute dedi, siz çocuk katletmeyi iyi bilirsiniz dedi. Bir daha da olsa gelmem dedi. Bir sonraki seçimde de Erdoğan'ı yeniden başkan yapacak ve Türkiye'nin sorunlarını beraber çözeceğiz." dedi.
"EVLERİN YAPILIP YAPILMADIĞINI KENDİ VEKİLLERİNE SOR"
Yayman, sözlerine şöyle devam etti:
Evler yapılmadı diyorlar. Siz evlerin yapılıp yapılmadığını kendi vekillerinize sorun. Senin vekillerin, herkesin önünde Murat Kurum Bakanımıza teşekkür etti. Gülderen'in, Kırıkhan'ın, İskenderun'daki, Samandağ'daki konutları ziyaret etmeyenler bilmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar.
2025 yılının sonuna kadar tüm evleri teslim edeceğiz. Çadırları veremezler, konteynerleri veremezler dediler. 201 bin konutu teslim ettik.
BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞINA YÖNELİK YALAN ÜRETENLERE SERT SÖZLER: DUANIZ KABUL OLSA GÖKTEN KEMİK YAĞARDI
"Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili tezviratlar üretiyorlar." diyen Yayman sert ifadeler kullandı:
Büyüklerimizin dediği gibi, köpeklerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı. Büyük kalp ameliyatı geçirdi, rutin süreci gereği ofisinde çalışmalarını sürdürüyor.
Terörsüz Türkiye denildi, bugün PKK silah bıraktığını açıklıyor. İşte buna devlet adamlığı, vatan sevdalılığı derler. PKK'nın kullanım süresi bitmiştir. Türkiye bu terör prangasından kurtulacaktır. Suriye'nin istikrarı doğrudan Türkiye'nin güvenliği ile ilişkilidir.