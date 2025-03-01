Başörtülü öğrenciler 2. sınıf muamelesi görüyordu

TürkiyeGençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" düzenlendi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen panelde başlangıç konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Ardından 28 Şubat sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir" dedi. Panel sonunda "El Ele Özgürlük Zinciri" eylemi gerçekleştirildi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine çıkan konuklar, toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla el ele vererek "hilal" şekli oluşturdu. SABAH