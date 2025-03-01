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Giriş Tarihi: 1.3.2025

Çocuklara okumayı sevdirmek onların hayallerine ışık tutmaktır

AA
Çocuklara okumayı sevdirmek onların hayallerine ışık tutmaktır
Emine Erdoğan önceki gün Gaziantep'te edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışı, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı, Şahinbey Millet Kütüphanesi ile diğer ziyaretlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu: "Çocuklarımızın okuma sevgisiyle buluştuğu her kütüphane, her kitap fuarı, onların hayallerine ışık tutan birer meşaledir. Bu kıymetli hizmetleri hayata geçiren, emeği ve desteğiyle katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum."
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Çocuklara okumayı sevdirmek onların hayallerine ışık tutmaktır
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