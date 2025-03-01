FETÖ’yle ortak mücadelede kararlıyız

Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılan Erdoğan, daha sonra Mickoski ile ortak siyasi bildiri imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında özetle şunları söyledi: "Değerli dostum Sayın Mickoski'yle görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasını ihdas ettik. İnşallah ben de önümüzdeki dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum. Firmalarımız, Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 katına çıkaracağız.

FİLİSTİN İÇİN ORTAK İRADE

Kadim dostluğumuzu hedef alan FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız. Değerli dostum Mickoski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik."



TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR DEVLET

KUZEY Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ise şöyle konuştu: "Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye güçlü bir ülke ve en önemli dostlarımızdan biri. Sayın Erdoğan benim çok kıymetli bir dostum. Aramızdaki ticareti geliştirecek, enerji, savunma, spor, eğitim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Bu stratejik ortaklık, bölge için de büyük bir anlam taşıyor."