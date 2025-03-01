SON DAKİKA | Türkiye'den 5 kritik 'Ukrayna' mesajı: "O rolü üstlenmeye hazırız" vurgusu yapılacak!

Bu çerçevede, Fransa önce 12 Şubat'ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Ukrayna'nın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin görüşüldüğü bir toplantı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Rusya heyetleri arasında 18 Şubat'ta düzenlenen toplantının hemen öncesinde 17 Şubat'ta Paris'te Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Costa, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti.