Terörsüz Türkiye’nin kazananı 85 milyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçildiğini söyledi. Kanal 7 Medya Grubu'nun 30'uncu yıldönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün 28'inci yıl dönümü olan 28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz" dedi.

YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLDİ

Konuşmasında terörsüz Türkiye hedefine de değinen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye'nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek siyasetçilere bir sopa olarak kullanıldı. Biz, 22 seneyi aşan iktidarlarımız boyunca bu tuzağa asla düşmedik. Bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimize asla gölge düşürmedik. Terör örgütünün bir dönem istismar aracı olarak kullandığı bahanelerin hemen hepsi ya ortadan kalktı, ya çözüldü, ya da hal yoluna girdi.

Cumhur İttifakı ortağımız, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün (önceki gün) itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir." Başkan Erdoğan, bu bölgedeki sinsi ve kirli oyunların bitmesi tüm coğrafyaya kazanç sağlayacağını belirterek, "Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır. Emperyalizmin bu coğrafyada iki asırdır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil tüm bölgemizin kazanç hanesine yazılacaktır" şeklinde konuştu.

TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ

Erdoğan şöyle devam etti: "Şurası bilinmelidir ki, Türk'ü ve Kürt'ü ile bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Bu kritik dönemin sükunetle serinkanlılıkla, sabırla ve elbette samimiyetle yürütülmesinin en isabetli yöntem olduğu kanaatindeyiz. 1000 yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kalıcı, kati ve kesin olarak bitmesini istemeyenler unutmayın, çıkacaktır.

Dolayısıyla bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek gereken bütün tedbirleri alacağız." Başkan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye sadece emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik kalkınma ile dış ve iç politikadaki hedeflerine inşallah daha hızlı ulaşacaktır. Milletimiz müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun. Terörsüz Türkiye'nin kazananı Allah'ın izniyle Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, muhalif ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak, milletimizin her bir ferdi olacaktır. Biz bunu tüm hücrelerimizle, canı gönülden inanarak söylüyoruz." Unutmayın, niyet hayır, inşallah akıbet de hayır olsun diyoruz."

28 ŞUBAT YIKIMININ SORUMLUSU CHP

Başkan Erdoğan, 28 Şubat'ın başta demokrasi olmak üzere ülkenin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaraların hâlâ tam olarak iyileşmediğini belirterek şunları söyledi: "Abartıyorsunuz diyen vicdan yoksunlarına sadece buzdağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları. 28 Şubat'ın ülke ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır. Millet fakirleşirken dönemin darbe şakşakçısı kartel medyası ve elitist iş çevreleri ucuz kredilerle daha da zenginleşti."

DARBECİ MEDYADA ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ

28 Şubat'ı destekleyen medya zihniyetinin değişmediğini belirten Erdoğan, "Sayfasını, hesabını, köşesini ve kalemini ücreti mukabili kullanan gazeteci kılıklı kalemşorlar dün olduğu gibi bugün de vardır. 25-30 sene önce tek görevleri vesayet güçlerine sözcülük yapmak olanlar şimdi de sabahtan akşama CHP'nin yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlüklerini, belediyeleri bir sarmaşık misali saran yağmacılığını aklamakla meşguller. Eskiden de hakikatin ve milli iradenin karşısındaydılar, şimdi de. Devir değişti, fakat CHP iltisaklı basın kuruluşlarının misyonu ve zihniyeti değişmedi hatta daha da trolleşti" diye konuştu.