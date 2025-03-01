Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Ramazan tebriğinden rahatsız oldu! "Dinden Bağımsız Durumdayız"

Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olay sonrası sosyal medyada birçok kişi CEO Köksal'ın mesajına tepki gösterdi. Firmaya karşı boykot çağrıları yükseldi

İşte o tepkilerden bazıları:

*Dinden bağımsız bir duruşumuz var, Ramazan ayı kutlayamayız" diyen Zorlu Holding Ceo'sunun alt şirketi pek ala Noel kutluyor. Cadılar Bayramı bile kutluyor, ama global şirketmiş, Ramazan kutlayamazmış..

*Bak Cem Köksal efendi, hangi dine mensubusun veya dinsiz misin bizi alakadar etmez. Lâkin Noel'i kutlarken müslümanların mübarek Ramazan-ı Şerif ayını kutlamayı yasaklarsan, bir müslüman olarak sana dur demesini de biliriz. Haddini bileceksin

*Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal denilen zat yabancı bir ülkedeki yetkili gibi konuşmuş. "Ramazan kutlanacak günler listemizde yok" ne demek? Burası Müslüman ülke. Bitmedi şu İslam düşmanlığınız. Bitmedi Müslüman karşıtlığınız. Ayıptır ya.

*Cem Köksal o şirkette olduğu sürece bizim de evlerimizde, iş yerlerimizde Vestel yer almayacak bundan sonra.