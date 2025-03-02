‘360 vekili nasıl bulacaksınız’ tartışmasına AK Parti’den çarpıcı yanıt: Seçim 2027’de adayımız Erdoğan

360 VEKİL TARTIŞMASI: TERAZİ VAR TARTI VAR HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR

"360 vekili nereden bulacaksınız diyorlar." ifadesi ile erken seçim tartışmalarına değinen Yayman, "Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. 2027 geldiğinde muhalefet kendisi isteyecek zaten seçimi. Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Ve yeniden başkan seçilecek, bundan hiç şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.