Aşiretlerden tam destek

Hakkâri'de Jirki aşireti ileri gelenlerinden Necmi Adıyaman yaşanan sürecin bölgede çok önemli bir etkisi olacağını belirtti. Adıyaman "Terörsüz bir Türkiye hedefiyle başlatılan ve Öcalan'ın PKK'ya silahları bırakması çağrısıyla yeni bir evreye geçen tarihi süreç bölgeye huzur getirecek ve bununla birlikte tarım, turizm ile ekonomide büyük gelişmeler olacak" dedi. Jirki aşireti üyeleri de süreçten çok umutlu olduklarını söyledi. Diri aşireti ileri gelenlerinden Mehmet Fırat ise silahların gömülmesine destek verdiklerini ve barış sürecinin bölgeye çok olumlu etkilerinin olacağını belirterek "Sürece katkı sunmak istiyoruz" dedi.





BÖLGEDEKİ İŞ İNSANLARI UMUTLU: TÜRKİYE ORTADOĞU'DA ŞAHA KALACAK

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Başkanı Şeyhmus Akbaş: Tarihi çağrıyı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çağrının toplumsal barışın tesis edilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Sürecin bu aşamaya gelmesini sağlayan, başta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli olmak üzere, barış ve uzlaşı yolunda emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş insanı Nurettin Kasap: Süreç bölge ekonomisi için büyük bir fırsat. Barış ortamının sağlanmasıyla birlikte Türkiye, Ortadoğu'da şaha kalkacak ve hak ettiği lider konumuna ulaşacaktır.



YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kürt kökenli şair ve yazar Bülent Tekin: İmralı'nın açıklamaları tarihi öneme sahip. Kandil'in silah bırakması ve kendini feshetmesi, yeni bir başlangıç olur. Bu süreç, Türkiye ve Ortadoğu için büyük bir umut taşımaktadır. Barış ve kardeşlik ortamının sağlanması, hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacaktır.