Bakan Fidan Londra’daki kritik toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Fidan'ın toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dâhil, Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması, Rusya- Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit edeceği, 2022'nin Mart ayında Rusya-Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizeceği değerlendiriyor. Fidan'ın önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurgulaması da öngörülüyor.