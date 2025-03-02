Milletin evinde ramazan

Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı dün itibarıyla başladı. Ramazan boyunca sürecek olan birbirinden renkli etkinliklere Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camii ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, sahne performansı gerektiren etkinlikler dışındaki tüm programlara kimlik kartlarını okutarak ücretsiz katılabilecek. Ramazan ayı sonuna kadar sürecek program kapsamında geleneksel sanatlardan konferanslara, tiyatrolardan tefsir etkinliğine kadar birçok farklı etkinliğe imza atılacak.

MEHTER TAKIMIYLA BAŞLADI

"Külliye'de Ramazan" programı, dün MSB Mehteran Birliği Konseri ile başladı. Gece geç saatlere kadar devam eden ilk gün programı kapsamında genel çocuk etkinlikleri, Ahmet Özhan konseri, kadınlara özel tefsir programı, sergi açılışları, masal anlatımı, kitap günü programı, dizi oyuncularının imza günü buluşması ve müzikal sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yer aldı.

CEP SİNEMASI, KONSER, ATÖLYE...

Bugün gerçekleştirilecek olan program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tezhip atölyesi, müzikal gösteriler, '1 Çocuk 1 Dünya' programı ve cep sineması gibi etkinlikler yapılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ender Doğan, Fatih Koca ve Dursun Ali Erzincanlı konserleri olacak. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergiler misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Beştepe Millet Camii'nde ise vakit namazlarından önce ve sonra dua, tilavet ve tefsir programları düzenlenecek.

GÜNLÜK PROGRAM İNTERNETTE

Vatandaşlar, kulliyederamazan.com adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarından etkinlik takvimine ulaşabiliyor.