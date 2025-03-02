PKK, pazarlıksız şekilde kendini feshetmeli

Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısının ardından yeni bir safhaya ulaşan terörsüz Türkiye hamlesinde gelinen noktayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin başarıya ulaşmasının yalnızca güvenlik değil, kalkınma ve demokrasi standartlarını yükseltme bakımından da son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Yılmaz'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:

"TERÖRLE SİYASET BİR ARADA OLMAZ"

Son 20 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır. Terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olamaz. Dünyada hiçbir demokratik devlet buna müsaade etmez.

"Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliği ve kararlı duruşu, birçok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir.

Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu yeni safhayı ve sahadaki somut yansımalarını dikkatle takip edeceğiz.

Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin. Bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükârda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır.