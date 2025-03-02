Selami Yıldız’dan çifte mesai! İki maçta da tedbirleri denetledi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Süper Lig'de bugün oynanan Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarında çifte mesai yaptı.

İki müsabaka öncesinde iki ayrı yakadaki iki stada giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, müsabakalarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Kadir Arslan, Turan Çelik, Osman Tınmazol, Esat Feryadi Doköz, Spor Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Burak Gürakan'dan maçlarda alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız maça gelen taraftarla da özel olarak ilgilendi.