Terörsüz Türkiye’nin seher vaktindeyiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yaptığı açıklamada ﻿"Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumuna ramak kalmıştır" ifadesini kullandı. DEM heyeti tarafından 27 Şubat'ta kamuoyuna okunan ve İmralı'da kaleme alınan açıklamanın önemli olduğunu ifade eden Bahçeli, "PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarının İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir" dedi. Türkiye için tarihi bir fırsat kapısının aralandığını belirten Bahçeli, demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkir olduklarını kaydetti.