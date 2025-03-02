Vestel’de yaşanan skandal büyük tepki topladı: CEO’nun ramazan hazımsızlığı

Zorlu Holding bünyesinde iki CEO arasındaki yazışma sızdı. Holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler'in personeline attığı "ramazan tebriği"ni hazmedemeyen holding CEO'su Cem Köksal, Güler'i tehdit etti. Ancak Köksal'ın mesajını sadece Güler'e değil, tüm çalışanların göreceği şekilde iletmesi skandalın kamuoyu tarafından duyulmasına neden oldu.

RAMAZANI KUTLADI

Vestel yöneticisi Ergün Güler, mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın Mesnevi'de dediği gibi: 'Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve Yaradan'a yakınlaşma ayı olarak bahşedilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükâfat verdiği tenezzül ettiği aydır.' Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Holding CEO'su Köksal ise tüm personele iletilen mesaja yanıt vererek Vestel CEO'sunu tehdit etti.



Cem Köksal

KÜSTAHÇA TEHDİT ETTİ

Köksal, Güler'in mesajına, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" cevabını verdi.

Bir anda tüm çalışanlara ulaşan mesaj, hazımsız genel müdürün cüretkârlığına isyan eden çalışanlarca sosyal medyada paylaşıldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı küstah CEO'nun görevden alınması için VESTEL'e çağrı yaptı.



Ergün Güler

KÖKSAL GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatılan Cem Köksal başsavcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

ZORLU'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin CEO'su Cem Köksal'ın istifa ettiğini duyurdu. Holdingden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak istiyoruz. Gerçekleşen bu durum sonrası Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."



RAMAZANA YASAK NOEL'E SERBEST

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın ramazana tahammülü yok ama Hıristiyanların Noel ve Cadılar Bayramı'na yönelik kutlama mesajları paylaştığı görüldü. Holding genel müdürünün kurum içi tehdit içerikli mesajının sosyal medyaya yansımasının ardından çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.