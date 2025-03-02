Yarın büyükelçiler iftarda buluşacak

AK Parti yarın akşam 16. Geleneksel Büyükelçiler iftarını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek iftar yemeğine, 143 büyükelçi, 21 dini lider, azınlık temsilcileri, uluslararası kurum ve kuruluşların Ankara'daki 28 temsilcisi davet edildi. Erdoğan'ın iftar programında yapacağı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda gelinen son durum, barış görüşmeleri için atılan adımlar ile küresel ve bölgesel konulara ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.