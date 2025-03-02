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Giriş Tarihi: 2.3.2025

Yarın büyükelçiler iftarda buluşacak

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
AK Parti yarın akşam 16. Geleneksel Büyükelçiler iftarını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek iftar yemeğine, 143 büyükelçi, 21 dini lider, azınlık temsilcileri, uluslararası kurum ve kuruluşların Ankara'daki 28 temsilcisi davet edildi. Erdoğan'ın iftar programında yapacağı konuşmada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda gelinen son durum, barış görüşmeleri için atılan adımlar ile küresel ve bölgesel konulara ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.
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Yarın büyükelçiler iftarda buluşacak
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