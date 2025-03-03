Ağaç bahane işgal şahane

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'ndeki Gücen Burnu'nda hazine arazisi ağaç dikme bahanesiyle tel örgü çekilerek işgal edildi. Söz konusu işgal, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendi.Bodrum Mazı Mahallesi Gücen Burnu'nda bulunan hazine arazilerinde izinsiz şekilde tel örgü çekildiği ve ağaç dikimi yapıldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edilerek olay yerinde inceleme yaptı. Yasal düzenlemelere aykırı olarak gerçekleştirilen işgal, yetkililer tarafından durduruldu ve gerekli işlemler yapıldı. Hazine arazilerinin korunması amacıyla bu tür izinsiz girişimlere karşı denetimlerin artırılacağı bildirildi.Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü, bu tür ihlallerin önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.