AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Pazarlık ve taviz süreci yok

Hep beraber iftarlarını açabilmek için ellerinde ne varsa onunla büyük bir hazırlık gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu tabi elimizdeki nimetleri bilmek, o zor koşullarda inancın nasıl ayakta tutulduğunu bir kere daha öğrenmek bakımından çok büyük ibretler, çok büyük dersler barındırmaktadır. Biz bu MYK toplantısında değerli arkadaşlarım gündem olarak Teşkilat Başkanlığımız, Kadın Kolları Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız Ramazan ayında yapılacak etkinliklerle vatandaşlarımızla nasıl buluşulacağı ile ilgili birer sunum yapıyorlar. Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyük Gümüş'ün koordinasyonunda Kadın Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte ülkemizin her bölgesinde, her semtinde, her evinde bir şekilde vatandaşlarımızla beraber olabilmek için bütün hazırlıklar, bütün bir eylem planı hazırlanmış durumda. Bu Ramazanı en bereketli şekilde vatandaşlarımızla birlikte geçirmek için bu değerlendirmeler yapılıyor. Genel Başkanımızın onayına sunuluyor. İnşallah bunlar en güçlü şekilde hayata geçirilerek partimiz Ramazan ayında her safasında, her lezzetinde vatandaşlarımızla beraber olmak için bu Ramazan ayına bereketini paylaşmak için bu çalışmaları yapacak.