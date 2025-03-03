Bakanlıktan İZSU’ya 1,8 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekiplerce İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde gerçekleştirilen denetimde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi. Atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 TL idari ceza kesildi.