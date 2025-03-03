SON DAKİKA | Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in ifadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlerine attı: Benim işim ihale değil

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 27 Şıbat sabahı eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca, 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.
BAŞKANA TUTUKLAMA TALEBİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
"MAKAM ARACIM DIŞINDA MAL VARLIĞIM YOK"
Şüpheli başkan Alaattin Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi. Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim" dedi.
"FİRMALARLA TİCARİ BAĞIM YOK"
Devamında söz konusu ihaleye katılan firmalarla ilgili firma sahiplerini tanımadığını söyleyen Köseler, "Bu firmalarla meslek hayatımda ticari faaliyette bulunmadım. Belediyenin doğrudan temin veya ihalelerine yeterli olan her firma ihaleye girebilir. İhaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdür mevcuttur. Benim başkan olarak ayrıntılı olarak bilme ihtimalim yoktur. Çalışanlarıma karşı mobbing ve tehdit iddiaları ise basit bir dedikodudur" şeklinde konuştu.
SUÇU MÜDÜRLERE ATTI
İhalelerdeki usulsüzlüklerle ilgili ise Köseler, "Ben başkan olarak büyük bir yapının yöneticisiyim. Bu kadar detay hususların birden sorulmasıyla hatırlamam mümkün değildir. Gerekli veriler ilgili müdürün bilgisindedir. Ben başkan olarak genel işleyişten, projenin tamamlanıp tamamlanmamasından sorumluyum. Tarafıma isnat edilen suçları derin bir üzüntüyle karşılıyorum. Sorumluluğumda olmayan konularla ilgili suçlamalar yöneltiliyor. Muhattap ilgili müdürlerdir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.