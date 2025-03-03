Beykoz Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar! Savcılığın sevk yazısında çarpıcı tespitler: Anlaşmalı firmalara ihale öncesi bilgi vermişler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 27 Şıbat sabahı eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca, 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.
BAŞKANA TUTUKLAMA TALEBİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İHALEYE FESAT, ÖRGÜT, RÜŞVET SUÇLAMALARI
Savcılık sevk yazısında çarpıcı detaylara yer verdi. Şüpheliler hakkında "birden fazla ihaleye fesat karıştırma", "örgüt kurma, üyelik ve yardım", "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, ihale dosyaları örnekleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün klasör halindeki ilgili çalışması, mahkeme kararına dayalı arama ve el koyma kararlarına bağlı ele geçen suç delilleri, firma bazlı ihale özeti, adres ve ortaklık kıyı bilgi tabloları ile tüm beyanları inceleyerek değerlendirmeye vardı.
FİRMALAR ARASINDA ORGANİK BAĞ TESPİT
Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığının altı çizilen sevk yazısında, ihale usulüne ayrılan işlerin bölünüp, yakın zamanda aynı yüklenicilere ihale edildiği, benzer firmalardan yan teklif alındığı ve bazı ihaleye katılan firma, vekili ve diğer firmalar arasında ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu tespit edildi.
İHALE TARİHİNDEN ÖNCE BİLGİLENDİRME ŞÜPHESİ VAR
İhalelere şartnamelerin, diğer firmaların katılımını engelleyecek şekilde koşul içerdiği vurgulanarak kimi mal ve hizmet kabullerinin ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği ve bu şekilde sürecin usulsüz icra edildiği aktarıldı. İhaleye katılan firmanın, ihalenin yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrenerek diğer firma tekliflerini aralarındaki bağ ile oluşturup, ihale dosyasına kendisi getirdiği şeklinde hukuka aykırılıkların yaşandığına dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu belirtildi.
SEVK YAZISINDA "EŞİT MUAMELE" VURGUSU
İhalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerini vurgulayan savcılık, aykırılık oluşturan bu tür durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediğini ve böylelikle ihale süreçlerinde hukuka aykırı uygulamaların yaşandığı kaydedildi.
"TÜM İHALE SÜRECİNDEN BAŞKAN SORUMLUDUR"
Sevk yazısında belediye başkanının ihalenin tüm süreçlerinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu bulunduğu aktarılarak ihale süreçlerinin oluşturduğu örgütsel organizasyon ve müdahil olduğu iddia edilen Başkanlık Özel Kalem Müdürünün, kendi müdürlüklerinin ihale yetkilisi olan Sosyal İşler Müdürünün, İşletme ve İştirakler Müdürünün, başkanlık personelinin ve pazarlık usulü ihalelere doğrudan katılan firma temsilcilerinin atılı suçlamalardan tutuklanması talep edildi.
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK
HTS kayıtları ve firmalar arası hesap hareketleri incelenmesiyle, gerek firma işyerleri gerekse Belediye Başkanlığından elde edilen dijital materyaller ile muhasebesel kayıtların karşılaştırılması işlemlerinin devam ettiği belirtilerek haklarında yakalama emri talebinde bulunulan şüpheliler bulunduğu ve Belediye Başkanlığı bünyesinde kimi çalışanların ifade alma işlemlerinin ele geçen deliller ve şüpheli beyanları çerçevesinde devam edeceğine de yer verildi.