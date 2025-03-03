Beykoz Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar! Savcılığın sevk yazısında çarpıcı tespitler: Anlaşmalı firmalara ihale öncesi bilgi vermişler

SEVK YAZISINDA "EŞİT MUAMELE" VURGUSU

İhalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerini vurgulayan savcılık, aykırılık oluşturan bu tür durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediğini ve böylelikle ihale süreçlerinde hukuka aykırı uygulamaların yaşandığı kaydedildi.

"TÜM İHALE SÜRECİNDEN BAŞKAN SORUMLUDUR"

Sevk yazısında belediye başkanının ihalenin tüm süreçlerinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu bulunduğu aktarılarak ihale süreçlerinin oluşturduğu örgütsel organizasyon ve müdahil olduğu iddia edilen Başkanlık Özel Kalem Müdürünün, kendi müdürlüklerinin ihale yetkilisi olan Sosyal İşler Müdürünün, İşletme ve İştirakler Müdürünün, başkanlık personelinin ve pazarlık usulü ihalelere doğrudan katılan firma temsilcilerinin atılı suçlamalardan tutuklanması talep edildi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK

HTS kayıtları ve firmalar arası hesap hareketleri incelenmesiyle, gerek firma işyerleri gerekse Belediye Başkanlığından elde edilen dijital materyaller ile muhasebesel kayıtların karşılaştırılması işlemlerinin devam ettiği belirtilerek haklarında yakalama emri talebinde bulunulan şüpheliler bulunduğu ve Belediye Başkanlığı bünyesinde kimi çalışanların ifade alma işlemlerinin ele geçen deliller ve şüpheli beyanları çerçevesinde devam edeceğine de yer verildi.