Saygısız CEO’dan pişkin savunma: Bazılarını rahatsız etmiş olabilirim

Zorlu Holding'e bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler, tüm çalışanlara ramazan tebriği gönderdi. Daha önce Hristiyanların Noel'ini ve Batı kültürünün Cadılar Bayramı'nı kutlayan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise "Ramazanın kutlanmasını doğru bulmuyorum" diyerek Güler'i küstahça tehdit etti. Hazımsız CEO, Güler'e atacağı maili yanlışlıkla tüm alıcılara gönderdi. Köksal'a ve holdinge sosyal medyadan tepki yağdı. Holdinge bağlı şirketlere boykot çağrılarında bulundu.Köksal, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" sucundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı saatlerde Köksal'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu. Dün İstanbul Adliyesi'ne getirilen Köksal, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İfadesinde ise yaptığı yanlışta direttiği ortaya çıktı.Paylaşmanın ve iyiliğin simgesi Ramazan, tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanırken, bu ayın kutlanmaması gerektiğini savunan CEO, saygısız tavrını verdiği pişkin ifadesinde de sürdü. Muhafazakar kesimi hedef alan Köksal, "Bazılarını rahatsız etmiş olabilirim" ifadelerini kullandı.7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirten Köksal, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.Ergün GülerGeri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergül beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" diyerek ifadesine devam etti.Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün Beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilip algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.Saygısız CEO Köksal, muhafazakar kesimi 'bazıları' olarak nitelendirerek ifadesini pişkin sözlerle şu şekilde sürdürdü, "Ergün Bey şahsi olarak yayınlasa hiçbir eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte, özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra bazılarını rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.