Son dakika: Başkan Erdoğan, Büyükelçiler ile İftar Programı’nda konuşuyor

"ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLABİLİR"

Dikkatinizi çekiyorum, zayıfın, mağdurun hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor. Daha adaletsiz bir uluslararası gerçeklik inşa ediliyor.

Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlanmıştır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Mağduriyetleri sona erdirmenin peşindeyiz. Biz kriz bölgelerine bakarken etnik aidiyetleri, inançları değil yalnızca el uzatılması gereken insanlar görüyoruz. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak Ukrayna'da da aynı hissiyatı izliyoruz. Ukrayna'da muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. İstanbul Süreci ile müzakerenin olabileceğini gösterdik. Ukrayna'da krize çözüm üretmeye çalıştık. Kalıcı bir barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkün.