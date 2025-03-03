TOKİ Ceyhan’daki deprem konutlarını tamamladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Adana'nın Ceyhan ilçesinde projelendirilen tüm deprem konutlarının tamamlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Adana'da da inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, TOKİ tarafından Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 etaplı olarak başlatılan 1357 afet konutunun tamamının inşası bitirildi. Bakan Kurum, yaptığı paylaşımında, hak sahibi Ceylan Gök'ün "Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum" sözlerini alıntılayıp, "Adana Ceyhan'da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık" ifadesini kullandı.