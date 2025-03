Yeni yuvada iftar mutluluğu

SABAH, 'asrın felaketi' olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay ve Malatya'da, TOKİ'nin yaptığı yeni evlerine kavuşan ailelerin iftar sofrasına konuk oldu.Depremlerin ardından 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların depremzedelere teslimi hızla sürerken, tamamlanan konutlara yerleşen depremzede aileler ramazanı yeni yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. Malatya'daki Gelinciktepe TOKİ konutlarında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ak (66) SABAH ekibini evinde ağırladı. Ak, "6 Şubat sabahı gözümüzü enkaz altında açtık. Bir süre çadırda yaşadıktan sonra devletimiz bizi konteynere yerleştirdi. Bir yıl gibi bir sürede kaya gibi sağlam olan TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarını teslim aldık. Şimdi sıcak yuvamızdayız. Ramazana burada girmek ayrı bir mutluluk. Cumhurbaşkanımız sözün eri olduğunu 7 cihana gösterdi. Bir yılda 11 ilde binlerce konut yapmak her ülkenin ve her yiğidin harcı değildir. Depremle herkes komşularını ve akrabalarını kay- betti. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. Yeni evler hepimize mutluluk getirsin ve bir daha Allah o acıları kimseye yaşatmasın" dedi.Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Mahmut Kaya (68) ve Emine Kaya (63) ise asrın felaketine Girne Mahallesinde yeni aldıkları Umutüçgen Apartmanı'nın 3'üncü katında yakalandı. Binaları ağır hasar alan çift, oğulları Mustafa Kamil (39) ile diğer oğullarının eşi Hilal (27) ve torunları Baran'ı (3) kaybetmenin acısını yaşadı. Konteynerde kalırken, iki ay an önce Hassa ilçesindeki Yeni Mahalle'de yapılan TOKİ konutlarındaki yeni yuvalarına taşınan Kara çifti, ramazanı da burada karşıladı.Kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Emine'ye sarılan babaanne, acılarını bir nebze olsa da unutmaya çalışıyor. SABAH ekibine yeni evlerinin kapısını açan ve ilk iftarı birlikte yapan Emine Kara, "Konteynır da yaşamanın en zor tarafı, kışın soğuk suyla abdest almaktı. Bu yüzden o dönem de çok hasta oldum. Ama devletimiz bizi mağdur etmedi. Kısa zamanda yeni evimize kavuştuk. Bu kadar kısa sürede bitirileceğini tahmin etmiyorduk. Abdestimizi sıcak suyla alıyoruz. Bu yıl ramazanda yeni yuvamıza girmemizi sağlayan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi.