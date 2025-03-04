Ankara’da korkunç olay! 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçaklayıp gasbetti

"İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAZ"

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, mahallede ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, "Olay muhtarlığın önünde oluyor; ama tabii bizler içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış; çünkü boğazına bıçak dayamış. Burada bir arbede yaşanmış.