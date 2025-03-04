Bakan Memişoğlu’ndan Niğde’de bıçaklanan doktora ilişkin açıklama: Adil sürecin takipçisi olacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde'de beyin cerrahı Burak Yürük'ün bir hasta tarafından bıçakla yaralanmasına ilişkin, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün uğradığı saldırı sonucu yaralanan kıymetli meslektaşım Burak Yürük'e acil şifalar diliyorum. Kendileriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Çok şükür, sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağız."