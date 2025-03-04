DEM Parti siyasi parti turlarına başlıyor

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta terör örgütüne yaptığı, "Kongrenizi toplayın ve karar alın, tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından terör örgütü PKK Yürütme Komitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "PKK olarak çağrının içeriğine tümüyle katılıyor ve çağrıya uyacağımızı belirtiyoruz" ifadeleri kullanmıştı.

İmralı'nın yaptığı çağrının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına turlarına başlayacağını bildirdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Siyasi parti turlarına haftaya başlayacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri de içinde olacak." açıklaması yaptı.

"SDG de içinde olacak mı?" sorusuna ise "Metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok" yanıtı geldi.