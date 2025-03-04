Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 2 milyar Müslüman eğer güçlerini birleştirirse Filistinlilere o zaman özgürlük gelir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Millet Camisi'nde teravih namazını kıldıran Erbaş, cemaate hitap etti.

Erbaş, "Ramazan ayının ilk on günündeyiz, yani rahmet günleri. Peygamber Efendimizin ifadesiyle, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş günleri olan ramazan günlerindeyiz. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin, oruçlarımızı makbul eylesin, hayır hasenatımızı, verdiğimiz zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi kabul eylesin." dedi.

"ZEKATLARIMIZI İHMAL ETMEYELİM, FİTRELERİMİZİ ZAMANINDA VERELİM"

Ramazan ayının hep güzellikleriyle geldiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'İyilik Ayı Ramazan' temasını bütün camilerimizde, minberlerimizde, mihraplarımızda, kürsülerimizde cemaatimize, kardeşlerimize bu konunun önemini anlatıyoruz. Başlı başına iyilik ayı ramazan. Dolayısıyla zekatlarımızı ihmal etmeyelim, fitrelerimizi zamanında verelim." diye konuştu.

Erbaş, "İyilikte ve takvada yardımlaşınız" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Biz Kur'an'dan aldığımız bu ilhamla ve Peygamber Efendimizin bizlere örnekliğiyle ramazan ayını Müslümana yakışır bir şekilde bütün millet olarak değerlendirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 MİLYAR MÜSLÜMAN EĞER GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİRSE FİLİSTİNLİLERE O ZAMAN ÖZGÜRLÜK GELİR"

Gazze'de yaşanan sıkıntılara değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde mazlum kardeşlerimiz var. Ramazan ayında Mescid-i Aksa garip, şu duaların kabul olduğu mübarek ayda dua edelim. Cenab-ı Hak, Mescid-i Aksa'ya en kısa zamanda özgürlük nasip eylesin inşallah. Tabii ki müminlerin gayretiyle olacak. Eğer biz gayret edersek dünyada 2 milyar Müslüman var. 2 milyar Müslüman eğer güçlerini birleştirirse Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye, Filistinlilere o zaman özgürlük gelir. İşte bunu bütün dünyaya haykıracağız. Bütün Müslümanların güçlerini birleştirmesi için elimizden gelen ne varsa onu yapmamız lazım.

Dilimizden gelen ne varsa yapmamız lazım. Zaten kalbimizle mazlumların, mağdurların yanında olmazsak imanımızı sorgulamamız lazım. Peygamber Efendimiz, 'Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de olmazsa kalbinizle buğz edin. O da imanın en zayıf noktasıdır.' buyuruyor. O bile yoksa bir Müslümanda, zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın o Müslüman."