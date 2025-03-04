Donald Trump ve Avrupa kavgasının arka planı: Taşçılar, kağıtçılar ve makasçılar...

Trump ve ekibinin kural tanımaz siyaseti, İngiltere ve AB'nin kurucu babalarıyla kavgası, Rusya'ya özel ilgisi onların sadece kişisel tercihleriyle açıklanacak gibi değil. Sovyetler'in çöküşü sonrası dünyanın tek hâkimi ABD, aynı zaman diliminde Çin gibi öne çıkan birçok devletin güçlenmesiyle hem ekonomik olarak geriledi hem de siyaseten bocalamaya başladı. Bu tablonun arka planında ise daha esaslı bir kavga vardı: Büyük sermaye kavgası... Daha doğrusu bir paylaşım savaşı.

Bu savaş kanlı mı kansız mı olur bilinmez ama bugün dünya, en azından Trump'ın neyi temsil ettiğini, bir aparata dönüşen Zelenski'yle ve arkasındaki İngiltere ve AB'yle neden kavga ettiğini merak ediyor.