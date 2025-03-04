Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! 9 yıla kadar hapis talebi

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Davanın ilk celsesi bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmaya sanıklar Barış Pehlivan, Seda Selek, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş katıldı. Mahkemede ilk olarak Seda Selek savunma yaptı. Selek, "O gün Ekrem İmamoğlu'nun bir basın toplantısı olacaktı. Biz de bunu ekranlara getirdik ve basın toplantısı bittikten sonra ben de konuklarımla bu konuyu konuşmaya devam ettik. İlerleyen dakikalarda benim kulağıma, önemli bir konu olduğunu ve ekrana verileceği söylendi. Barış Pehlivan'ın haberi olduğunu biliyordum, içeriğinin ne olduğunu ben o an ekranda da söylüyorum. Bu içerikle ilgili değerlendirme yapacak bir done yoktu" şeklinde savunma yaptı.

"GAZETECİLİK REFLEKSİYLE YAPTIK"

Sanık Kürşad Oğuz, savunmasında 30 yıllık gazeteci olduğunu ifade ederek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' toplantısındaydım. Herkesin aklında olan o bilirkişiye soru sormaktı. Barış Pehlivan'ın bir telefon konuşması yaptığını gördüm, yanına hittiğimde bilirkişiyle konuştuğunu gördüm ve haberi yazarken bir yanlış yapılmaması için görüşmeyi kayda almaya başladım ve bunu hiçbir çıkarma, ekleme olmadan Suat beye gönderdim. Suç işlemek gibi bir amacımız yoktu, tamamen gazetecilik refleksiyle yaptık" diye konuştu.