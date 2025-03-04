Haberler Gündem Haberleri İmralı'nın çağrısına PKK'dan yanıt: Örgütün feshini gerçekleştireceğiz
Giriş Tarihi: 5.3.2025 00:40 Son Güncelleme: 5.3.2025 00:54

İmralı'nın çağrısına PKK'dan yanıt: Örgütün feshini gerçekleştireceğiz

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'yı tasfiye etme çağrısına en net yanıt terör örgütünün sözde yöneticilerinden olan Mustafa Karasu'dan geldi. Karasu, "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın" dedi.

İmralı’nın çağrısına PKK’dan yanıt: Örgütün feshini gerçekleştireceğiz

DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulundu. Öcalan, PKK'nın silahlı mücadeleyi sonlandırması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamanın ardından, PKK, ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PKK'DAN SİLAH BIRAKMA KARARI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına PKK cephesinden ilk net yanıt, örgüt elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi.

Örgütün sözde yöneticisi Karasu, PKK'nın silah bırakma çağrısına uyacağını söyledi. Karasu, "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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İmralı'nın çağrısına PKK'dan yanıt: Örgütün feshini gerçekleştireceğiz
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