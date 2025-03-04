İstanbul Barosu’nun değişim talepli davanın ilk celsesi görüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör sicilleri kabarık olan iki teröristin öldürülmesinde devleti savaş suçu işlemekle itham eden İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname düzenlemişti. Öte yandan Kaboğlu ve yönetiminin "Terör propagandası yapmak" suçundan da haklarında 12 yıla kadar hapis talepli iddianame düzenlendi.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

Yönetimin değişmesi talepli açılan dava, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava görülmeye başladı. Duruşmaya davalı sıfatıyla İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat izleyici olarak katıldı.

21 MART'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Türkiye Barolar Birliğinin feri müdahillik isteminin kabulüne, davalı avukat Fırat Epözdemir'in bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılması için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına hükmetti.Mahkeme, diğer talepleri de reddederek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.