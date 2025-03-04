İstanbul Valisi Davut Gül’den Ekrem İmamoğlu’nun iddiasına yanıt: Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB tarafından yapılan açılışlara valilerin ve kaymakamların katılmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti. İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi! Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." dedi.