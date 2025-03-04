Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valisi Davut Gül'den Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt: Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok
Giriş Tarihi: 5.3.2025 01:01 Son Güncelleme: 5.3.2025 01:11

İstanbul Valisi Davut Gül'den Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt: Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi!" iddiasına İstanbul Valisi Davut Gül'den yanıt gecikmedi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddiası için "Talihsiz bir açıklama olmuş." yorumunda bulunurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle basit bir gündeminin olmadığını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül’den Ekrem İmamoğlu’nun iddiasına yanıt: Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki muhtarların katılımıyla Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB tarafından yapılan açılışlara valilerin ve kaymakamların katılmaması yönünde talimat verdiğini iddia etti. İmamoğlu, "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi! Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." dedi.

VALİ DAVUT GÜL İMAMOĞLU'NU YALANLADI: TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLMUŞ...

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddiasını yalanladı.

Vali Gül paylaşımında, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok.

Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Davut Gül'den Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına yanıt: Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok
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