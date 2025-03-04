Pazarlık ve taviz yok terör örgütü lağvedilecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

SABOTAJA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu:

Bölgeyi kaosa götürmek isteyenlerin, bölge halklarına daha çok acı ve gözyaşı döktürmek isteyenlerin siyaseti dikkate alındığında, vatandaşlarımızın hepsinin birlikteliğinde iç cepheyi güçlendirme açısından verilen terörsüz Türkiye yaklaşımındaki mesaj bütün Ortadoğu'yu kapsayacak vizyonun çekirdeğidir. İlkeler açık ve net: Silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi. Adına ne denirse densin bütün bu terör yapılarının bölgedeki istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarılması hedefimizdir. Devletin ve milletin nitelikleri konusunda herhangi bir al-ver süreci yoktur, pazarlık veya taviz yoktur. Esas olan bütün sorunların demokrasi yolu ile çözülmesidir.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız terörsüz Türkiye için çalışmalara gerekli özenin gösterilmesinin altını çizdi. Kullanılan dilden sabotajlara kadar her türlü konuya dikkat etmek gerekir. Bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için birtakım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz.

Şehit ailelerini incitecek hiçbir adım atılamaz. Asla kabul etmeyeceğimiz iddialarda bulunuluyor. Anayasa, bayrak, devlet, millet tanımı ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağına dair iddialarda bulunuluyor.



ÖZEL, DEDİKODUYU BİLGİ SANIYOR



CHP lideri Özel, TSK'nın konuta kademesindeki komutanlarımızın adını vererek hedef aldığında bu bilgiye nasıl ulaştığı sorusuna "Ben duydum" diyor. Böyle bir açıklama olmaz. Geçmişte orduda yer almış ve şimdi CHP'de görev yapan birilerinin Sayın Özel'e dedikodu aktardığını, onun da bunu bilgi sandığını ortaya çıkarıyor bu. Dış politikada da dedikodulara 'duyduk' diyorlar.