Terör belasını tarihin çöplüğüne atacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar terörle mücadele edildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin güçlü olmaktan başka bir şansı olmadığına dikkati çekti. Kurtulmuş, özetle şunları söyledi: "Güçlü olmak için öncelikle kendi aramızdaki ihtilafları bir tarafa bırakmak, kendi içimize birilerinin fitne sokmasının önüne geçmek; birliği, beraberliği temin etmek durumundayız. Terörsüz Türkiye hepimizin ortak bir hedefidir.

Ümit ediyorum, hiçbir şekilde herhangi bir provokasyona, bu işin suistimal edilmesine fırsat vermeksizin güçlü bir şekilde bu süreci tamamlayacağız. 40 yılımıza mal olan, 40 bine yakın insanımızın hayattan koparılmasına neden olan, sizlerin, ciğerpareniz, evlatlarınız, eşleriniz, çocuklarınızı hayattan koparmış olan bu terör belasını, terör fitnesini Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız... Bir daha Türkiye topraklarında, hatta ve hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim, yakın coğrafyamızda terör örgütleri üzerinden birilerinin baronluk yapmasına fırsat vermeyeceğiz."

ATAMA MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı konuşmada bugüne kadar kamuya 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakının alındığını belirterek, "Bu ay içerisinde yapacağımız yeni bir atamanın müjdesini de sizlere paylaşmak isterim... 2025 Aile Yılı kapsamında ziyaretlerimizi daha da artıracağız. Sosyal hizmetlerimizle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. ANKARA