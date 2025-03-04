Türkiye krizlere karşı kritik rolde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin krizlerle çevrili coğrafyada kritik roller üstlendiğini söyledi. AK Parti'nin 16'ncı Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, 143 büyükelçi, 21 dini lider, azınlık temsilcileri, uluslararası kurum ve kuruluşların Ankara'da mukim 28 temsilcisi davet edildi. Başkan Erdoğan, büyükelçiler programında şunları kaydetti:

"Krizlerle çevrili coğrafyada enerji güvenliği, terörle mücadele, gıda güvenliğinden kalkınmaya kritik roller üstleniyoruz. Sayısını 163'ten 263'e çıkardığımız dış temsilciliklerimizle, faaliyet gösteren TİKA'mızla, Türkiye Maarif Vakfı'mızla, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay gibi kurumlarımızla nerede ihtiyaç varsa orada olmanın gayretindeyiz. İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz.

MAZLUMA DA ZALİME DE KİMLİK SORULMAZ



Bu süreçte ilkemiz şudur: Mazluma da zalime de kimlik sorulmaz. Mağduriyetleri sona erdirmenin peşindeyiz. Biz kriz bölgelerine bakarken etnik aidiyetleri, inançları değil yalnızca el uzatılması gereken insanlar görüyoruz. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak Ukrayna'da da aynı hissiyatı izliyoruz. Ukrayna'da muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. İstanbul Süreci ile müzakerenin olabileceğini gösterdik. Ukrayna'da krize çözüm üretmeye çalıştık. Kalıcı bir barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkün. Bölgemizin artık kana doyduğunu tüm tarafların görmesini bekliyoruz. Barış için ev sahibi olarak tüm destekleri vereceğimizi ilan ediyoruz.

ORMAN KANUNLARI ÖNE ÇIKIYOR



Koronavirüs salgını ile başlayan, daha sonra patlak veren savaşlarla derinleşen ekonomik sıkıntıların dünyanın birçok ülkesinde devam ettiğini görüyoruz. Geniş bir yelpazede buna şahitlik ediyoruz. İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Maalesef bu durumda tedirginlik artıyor. Orman kanunları öne çıkmaktadır. Dikkatinizi çekiyorum, zayıfın, mağdurun hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor. Daha adaletsiz bir uluslararası gerçeklik inşa ediliyor. Önüne geçilmezse bunun varacağı yer askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlanmıştır.

İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ticaret savaşları, kural ve hukuk temelli uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Güven azaldıkça tedirginlik artmakta ve 'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışı yayılmakta, kelimenin tam anlamıyla altta kalanın canının çıktığı daha adaletsiz, daha acımasız uluslararası bir gerçeklik inşa ediliyor. Önüne geçilmezse bunun varacağı yer, siyasi ve askeri patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri görülmeye başlamıştır. Sorunları zamana bırakarak, sorunlara gözlerimizi kapatarak, gelen tehlikeye kayıtsız kalarak hiçbir yere varamayız. 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi kendisi sorun üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı yapının inşası içindir. Küresel karar alma mekanizmalarını dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir.

BMGK'DA İSLAM ÜLKESİNE VETO YETKİSİ

Dünya nüfusunun 4'te birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. BMGK'da veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması, ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Bu değişim dalgasına direnildikçe sorunlarımızın hem sayısı hem de ölçeği büyümeye devam edecektir. Bizim bu gerçekleri açık yüreklilikle dillendirmemizin, kimi dostlarımızı memnun etmediğinin bilincindeyiz. Ama biz 'Dost acı söyler' prensibine yürekten inanan bir ülkeyiz.

İSRAİLLİ YETKİLİLER ATEŞLE OYNUYOR

Filistin halkı bu ramazanı da acıyla karşıladı. İsrail'in hukuk tanımaz şımarık tavırlarıyla ateşkes umutlarının solmaya başladığını görüyoruz. Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemizin kan, çatışma ve gözyaşına doyduğunu artık herkesin, tüm tarafların görmesini ümit ediyoruz. Tek masumun ölmemesi için müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Netanyahu hükümeti zaten istismar etmek için her yola başvuruyor. İsrailli bakanların, Batı Şeria'yı ilhak etme çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamakladır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu muhataplarımıza bir kez daha hatırlatıyorum. Gazzeli kardeşlerimizi uğruna hayatlarını feda ettikleri topraklarından söküp atmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Elimizdeki tüm imkânları seferber ettik. Bugüne kadar 100 bin ton yardımı Gazze'ye ulaştırdık.





SURİYE'NİN MÜCADELESİNE HEPİMİZ DESTEK OLMALIYIZ



Suriye'de 8 Aralık'ta yeni dönem başladı. Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlamış farklı kimliklerin yan yana yaşadığı, tüm komşuları için güven ve istikrar kaynağı olan bir Suriye'nin inşası en büyük temennimizdir. Kendilerine gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Hepimizin Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına destek olması gerekiyor. Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir. Bölgemizin 1 asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz.



TÜRKİYE'SİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ



Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkânsız hale geliyor. Ülkemizin, bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz.