Başkan Erdoğan Fidan ailesinin iftar sofrasına misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ramazan ayında yaptığı gibi bu yıl da iftarda aile ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'nın Altındağ ilçesinde ikamet eden Murat ve Alime Fidan ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu. İftardan bir süre önce Fidan ailesinin ikamet ettiği eve gelen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, aile üyeleriyle birlikte iftar yaptı, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Fidan ailesinin yaşadığı binaya geldiğinde çevredeki vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından aileyle sohbet edip çocuklarla yakından ilgilendi. Erdoğan ve eşine, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti. ANKARA





RAMAZANIN RUHU BİRLEŞTİRDİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan'ın ruhu, bir sofranın etrafında birleşen yüreklerde saklıdır. Değerli Fidan ailesinin ev sahipliğinde samimiyeti, muhabbeti ve dayanışmanın sıcaklığını paylaştık. Bu kıymetli akşam ve içten misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz."