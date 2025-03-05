Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'da, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, 10 Mart Pazartesi günü toplanacak belediye meclisinde tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine "Belediye Başkanı Vekili" seçileceğini bildirdi. Belediye Meclisi'nde CHP'nin üyesi fazla olduğu için yeni başkanın da CHP içinden olması bekleniyor.



'TANIMIYORUM' DEMİŞTİ, MAKAMINDA AĞIRLAMIŞ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yaptığı, "İhalelere katılan firmalarla temasım yok, tanımıyorum" savunması çöktü. Köseler'in soruşturma kapsamında örgüt üyeliği ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan ADL firmasının temsilcisi Onur D. ile makamında görüştüğü ortaya çıktı. Eski Beykoz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar ifadesinde, 2024 sonunda ilçenin yılbaşı aydınlatma ve süsleme işine ilişkin olarak Köseler'in kendi odasında ADL firması yetkilisi Onur D. ile görüştüğünü, ihaleye karşı çıkan eski destek hizmetleri müdür vekili Yıldız Güneş'i ise hakaret ederek makamından kovduğunu söyledi. Güneş ise ifadesinde, "Başkanın odasında ADL firması yetkilisi vardı. Başkan bana 'Yılbaşı süslemeleri işini ADL firmasıyla sen yapacaksın' dedi. Ben de yılbaşı süslemeleri işinin Destek Hizmetleri Yönetmeliği'nde olmadığını söyledim. Bunun üzerine bana hakaret etti" dedi. Seda Nur GÜNAYDIN/ SABAH